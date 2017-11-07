Недосып не уступает сильному опьянению по воздействию на мозг

Регулярный недосып вызывает в мозге такие же разрушительные последствия, как и чрезмерное количество алкоголя.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доказали, что нехватка сна оказывает такое же воздействие на наш мозг, как и злоупотребление спиртными напитками. Недосып нарушает способность клеток мозга вступать в коммуникации друг с другом, что приводит к снижению остроты ума, негативно влияет на память и визуальное восприятие. Ученые доказали, что когда человек лишает свое тело сна, его нейроны не могут функционировать надлежащим образом.

Хронический и тяжёлый недосып, оказывается, так же вреден для мозга, как и алкоголизм. При этом не существует никаких медицинских стандартов, которые позволяли бы дисквалифицировать чрезмерно уставших водителей на дорогах, как это, например, сегодня делается с помощью аппаратов для оценки уровня алкоголя в крови. Между тем усталость делает из них таких же потенциальных убийц, как и высокая степень опьянения. Таковы результаты исследования с участием 12 пациентов с эпилепсией, у которых в мозг были имплантированы электроды для определения причин возникновения припадков.

Ученые выяснили, что нехватка сна повреждает активность клеток мозга у данной категории пациентов. Реакция нейронов, обычно быстрая, при хроническом недосыпе была замедленной, а сами нейроны сообщали друг другу информацию с задержкой, что нарушало способность сохранять воспоминания и воспринимать визуальные образы. Именно эти образы важны для таких людей, как водители автомобилей и пилоты самолетов. Нарушалась и скорость реакции у человека с хроническим недосыпом.