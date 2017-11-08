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Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью

Здоровье
«Магия и обереги» №11-2017

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Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru обсудил с доктором медицинских наук, профессором Валерием Свистушкиным очередной сезон гриппа и ОРВИ.

– Информация о приближающемся штамме гриппа на новый сезон, безусловно, имеет значение для эпидемиологов и работников первичного медицинского звена. Зная уровень мутаций вируса, специалисты могут предполагать риск эпидемий и летальных исходов. В периоды, не отмеченные пандемическим вирусом гриппа, циркулирует сразу несколько видов респираторных вирусов, «секреты» успешного лечения которых уже известны. Главное – не допускать распространенных ошибок.

Валерий Свистушкин
Валерий Свистушкин // Фото: из личного архива

Миф: «ОРВИ передается при чихании или кашле от человека к человеку»

Факт: Есть минимум 3 пути передачи заболевания: воздушно-капельный, воздушно-пылевой и бытовой. 

Более того, вирусы жизнеспособны в помещении в течение 2–9 часов, на бумаге, картоне и тканях – 8–12 часов, на металлических предметах и пластмассе – до 2 суток, на поверхности стекла – до 10 дней. На коже рук вирус гриппа держится до 15 минут. Здесь вывод прост: личная гигиена и регулярная уборка помещений – главная профилактика.

Миф: «Лечить ОРВИ незачем и… нечем»

Факт: В группе ОРЗ есть некоторые инфекции, чреватые осложнениями на сердечно-сосудистую и нервную системы, развитием пневмонии. 

Однако установлено, что у пациентов, принимающих в этих ситуациях противовирусные препараты, осложнения встречаются гораздо реже. Но и респираторные инфекции в более легкой форме оставлять без внимания нельзя. Например, внутричерепные осложнения, развитие хронических заболеваний – результат в первую очередь отсутствия своевременной медицинской помощи.

Тактика лечения зависит от типа заболевания и особенностей пациента: применение препаратов противовирусного действия, симптоматическое лечение или поддерживающая терапия. Например, результаты одного из последних клинических исследований подтверждают эффективность препарата оциллококцинум в лечении ОРВИ легкой и средней степени тяжести: уже через 48 часов от начала его применения уменьшаются интоксикация, ринит и боль в горле у взрослых и детей.

Миф: «Антибиотики при насморке лучше принять «на опережение» – на случай, если присоединится бактериальная инфекция»

Факт: Применение системных антибиотиков у пациентов с ОРЗ не ускоряет выздоровление и не рекомендуется. 

Но это не отменяет необходимости применять симптоматические лекарства с самого начала ОРВИ. Согласно исследованию, например, прием таблеток от насморка коризалия ускоряет выздоровление: уже к третьему дню терапии у 53% пациентов полностью исчезли симптомы ринита, а у оставшихся 47% – уменьшились вдвое. Интенсивность выделений из полости носа снижается в 3 раза, что позволяет отказаться от сосудосуживающих средств к 3–4-му дню приема. Главное – начать прием при первых симптомах ринита. 

Миф: «Если есть только кашель, то это не ОРВИ»

Факт: Такое возможно. Но в эпидсезон вероятность встретиться с вирусами парагриппа, РС-вирусом, заражение которыми проявляется в самом начале именно кашлем, очень высока.

И тут возвращаемся к мифу 1:  даже если заболевший таковым себя не ощущает, он является распространителем вируса. Вывод:  сразу уменьшать социальную активность и лечить кашель. Интенсивность и тяжесть кашля – сухого лающего или с мокротой – можно снижать сиропом комплексного действия стодаль. С 1-го дня применения отмечается уменьшение кашля, в том числе ночного, а также снижаются жалобы на температуру, слабость, головную боль. К 7-му дню приема кашель у взрослого пациента прекращается. У ребенка с ОРВИ кашель более длительный – на излечение уйдет не менее 10 дней.

Внимание!

Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если вы испытываете одышку или затрудненное дыхание или если высокая температура держится более 3 дней. Родителям нужно обратиться за медпомощью для ребенка, если у него учащенное дыхание или одышка, не уменьшающаяся температура или судороги.

Справка

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в сезоне 2017/2018 ожидается преобладание следующих штаммов: гриппа В – «Брисбен», гриппа А – H3N2 «Гонконг» и H1N1 «Мичиган». Нужно ли обращать внимание на это и каковы главные мифы об ОРВИ? Слово эксперту.

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