Кошки защищают маленьких детей от астмы гораздо лучше собак

Кошка в доме защитит маленького ребёнка от риска развития астмы, а вот собака в этом вопросе не поможет.

Ученые из Университета Копенгагена доказали, что наличие кошки в доме, где проживает ребенок до 5 лет, значительно снижает риск развития астмы у малыша. Вопреки распространенным предубеждениям, кошка в доме полезна для малышей, которые появляются на свет с генотипом ТТ, усиливающим их предрасположенность к данному расстройству легких.

Многие родители напрасно полагают, что аллергены от домашних животных являются причиной развития детской астмы. Датские исследователи доказали, что всё обстоит с точностью до наоборот. Чем раньше ребёнок столкнется с этими аллергенами, тем выше вероятность того, что астмы у него не возникнет. Однако ученым не удалось доказать наличия такого же выраженного преимущества от присутствия в доме маленького ребёнка собаки.

Отметим, что ранее Sobesednik.ru сообщал о результатах исследований американских ученых, которые, напротив, пришли к выводу о том, что собаки защищают новорожденных от экземы и астмы.

Но каким же образом кошки обеспечивают такую защиту от астмы? Исследователи выдвигают предположение о том, что раннее столкновение с кошачьими аллергенами помогает усилить иммунную систему ребенка еще на стадии ее развития. У взрослых людей этого сделать не удаётся, так как их иммунитет уже сформирован, и если они страдают от аллергии на кошек, то это навсегда. А кошки эффективней собак в деле профилактики астмы еще и потому, что они значительно чаще вступают в контакт с детьми в постели, объясняют датские ученые.

Отметим, что в последние 10 лет количество случаев детской астмы в разных странах устойчивое растёт, и некоторые учёные винят в этом загрязнение воздуха. Впрочем, кое-кто считает, что этот рост статистики объясняется просто более качественной диагностикой.