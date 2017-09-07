Создан метод выявления людей, у которых разовьется туберкулез

Метод определения геномных вариаций, вызывающих разные болезни, позволил ученым выяснить, кто заболеет туберкулезом.

Туберкулез вызывается бактерией Mycobacterium tuberculosis, которая считается одним из самых часто вызывающих инфекционные болезни со смертельными исходами патогенов. Следовательно, понимание биологии этой инфекции и развития самой болезни является ключевыми факторами успешной борьбы с туберкулезом. Ранее различные геномные ассоциации не использовались для анализа вариативности патогенов. Возможную связь между носителем и патогенными геномными вариациями сложно анализировать, поскольку и инфицированный геном человека, и инфицирующий его патоген для этого необходимо собрать от очень большого количества пациентов.

Но в ходе нового исследования ученые провели интегративный анализ геномных вариаций человека и патогена при туберкулезе. Во время этого исследования ученые наблюдали повышенную экспрессию гена CD53 у пациентов с активным туберкулезом. Это поддерживает теорию о том, что именно генетика играет ключевую роль в развитии болезни.

Ученые подчеркивают, что почти треть населения планеты инфицирована Mycobacterium tuberculosis, но лишь у 10% из них будут наблюдаться симптомы туберкулеза в течение жизни. С помощью результатов этого исследования можно будет выявить, кто именно из людей всё-таки заболеет туберкулезом. Результаты работы ученых опубликованы журналом Springer Nature’s Journal of Human Genetics.