Плесень в спальне ребенка может стать причиной развития астмы

Исследователи пришли к выводу о том, что плесень в спальне может стать причиной развития астмы у маленьких детей.

Новозеландские ученые из Университета Отаго в Веллингтоне установили, что в домах с большим содержанием плесени создаются условия для развития первого приступа астмы у маленького ребенка. Ученые подчеркивают, что науке давно было известно о способностях плесени ухудшать симптомы астмы, однако это было доказано только в отношении людей, которые уже страдали от этой болезни. Теперь же проведено первое исследование, показывающее, что плесень может стать основной причиной развития астмы. Чем больше в домах бывало плесени, тем чаще жившие в них дети болели астмой.

В ходе исследования ученые оценили условия жизни 150 детей, которым врачи общей практики диагностировали астму и выписали первые лекарства от этой болезни. Их условия жизни сопоставили с тем, как жили 300 других детей, никогда не страдавших от астмы. Оказалось, что следы плесени чаще наблюдались в спальнях и домах у детей, которые недавно заболели астмой. При этом количество плесени тоже имело значение. Чем ее было больше, тем выше оказывался риск ребенка столкнуться с астмой.

Выводы этого исследования особенно актуальны для Новой Зеландии, поскольку статистика показывает, что примерно у половины местных жителей в домах имеется плесень. Ну а справедливость выводов ученых подтверждает тот факт, что Новая Зеландия имеет чуть ли не самый высокий показатель заболеваемости астмой в мире. От этой болезни здесь страдает каждый шестой взрослый и каждый четвертый ребенок. В других странах эта болезнь встречается в среднем у одного человека из 20.