Здоровье
17:34, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Настоящего атлета можно выявить по длине его пальцев

Длина пальцев человека говорит о его атлетических способностях
Длина пальцев человека говорит о его атлетических способностях
Фото: Arkadius Kozera / Global Look Press

По длине пальцев человека можно сделать вывод об его атлетических способностях, как установили эксперты.

Ученые из Университета Северной Дакоты предположили, что длина пальцев человека свидетельствует об его атлетических способностях. Ученые доказали, что соотношение между указательным и безымянным пальцами (2D:4D) говорит о дородовом уровне гормонов тестостерона и эстрогена. Существуют доказательства того, что данное соотношение определяется на раннем этапе развития плода за счет тестостерона. Чем больше тестостерона производится в организме плода, тем более длинным оказывается безымянный палец и тем меньшим — коэффициент 2D:4D.

Тестостерон является натуральным стероидным гормоном, который усиливает спортивные и атлетические показатели человека. В целом ученые доказали, что люди с меньшим соотношением 2D:4D являются самыми лучшими атлетами.

Предыдущие исследования также приходили к выводу о том, что данное соотношение связано с когнитивными навыками, академической успеваемостью и спортивной формой. Заметим, что у мужчин и женщин разные сотношения между безымянным и указательным пальцами, и это наблюдается также между представителями различных этнических групп.

Исследователи ранее выдвигали мысли о том, что наименьшая разница 2D:4D говорит о максимальных спортивных показателях взрослых мужчин, так как она усиливает захват рукой, что полезно во многих видах спорта. Тем не менее связь между атлетическими способностями и данным коэффициентом у мальчиков подросткового возраста еще предстояло исследовать.

Именно это и сделали ученые из Северной Дакоты. В сферу их внимания попали мальчики в возрасте от 13 до 18 лет, у которых измеряли рост, вес, индекс массы тела и коэффициент 2D:4D. Также ученые оценивали крепость захвата рукой, которая говорила о мышечной силе и атлетических способностях.

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Владимиров Алексей

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