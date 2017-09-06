Особый внутренний фитнес обеспечивает защиту от рака груди

Уровень так называемого внутреннего фитнеса влияет на работу клеток и снижает риск рака груди.

Новое исследование с участием самок крыс показало, что сохраняющие наивысшую степень аэробной спортивной формы грызуны значительно реже сталкивались с раком груди после воздействия на их организм специфических канцерогенов, даже если вообще не тренировались. Результаты этого исследования открывают ещё одну связь между физической формой и снижением риска злокачественных новообразований. Но только в этот раз речь идет о тех счастливчиках, которые имеют эту форму с рождения — без всяких изнурительных тренировок.

Многие люди считают, что уровень аэробной спортивной формы, которая позволяют организму отправлять больше кислорода и энергии в мышцы, прямо зависит от того, сколько времени мы уделяем упражнениям вроде бега или плавания. И чем больше человек работает над собой, тем более спортивным становится. Однако это лишь половина правды. Значительный процент аэробной спортивной формы (около половины) является внутренним. Генетика определяет уровень этой формы от семьи к семье и от человека к человеку. С помощью физических нагрузок можно повысить данный показатель, а отказ от движений и набор лишнего веса способны его снизить, однако базовый генетический фитнес-уровень человеку дается с рождения.

В последние годы ученые заинтересовались тем, каким образом внутренний фитнес-уровень влияет на общее здоровье. Многочисленные исследования показали, что люди с высоким показателем данного уровня имеют сниженный риск целого ряда болезней, включая многие разновидности рака. Но оставалось неясным, обеспечивается ли защита от болезней за счет регулярных физических нагрузок или только с помощью удачного набора генов. И вот теперь исследователи доказали, что изначальный уровень внутреннего фитнеса имеет определяющее значение.