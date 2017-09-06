Апноэ во сне увеличивает риск развития болезней сердца и диабета

Исследователи доказали, что апноэ во сне способствует болезням сердца и метаболическому стрессу.

Жертвы апноэ во сне, которые не получают соответствующего лечения, чаще сталкиваются с целым рядом нарушений здоровья, связанных с болезнями сердца и диабетом. К такому выводу пришли учёные из Университета Джонса Хопкинса. Они наблюдали стойкое увеличение уровня сахара, показателей жира, гормонов стресса в крови и артериального давления у пациентов с апноэ во сне.

Отметим, что с данным расстройством сталкивается от 20% до 30% всех взрослых людей на нашей планете. Результаты исследования помогут лучше разобраться с тем, является ли апноэ во сне одним из осложнений ожирения или это расстройство, которое вносит самостоятельный активный вклад в развитие целого ряда других проблем вроде диабета и заболеваний сердца.

В то время как связь между апноэ во сне и этими болезнями хорошо известна науке, исследователи утверждают, что полученные ими сведения доказывают способность апноэ во сне непосредственно ухудшать уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Кроме того, данное исследование подчеркивает важность одного из основных методов лечения апноэ СИПАП-терапии (режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением). Гаджеты для СИПАП увеличивают давление воздуха в горле для предотвращения закрытия верхних дыхательных путей и нарушений дыхания во сне у жертв апноэ.

В противоположность другим исследованиям, собирающим информацию от бодрствующих пациентов, американские ученые изучали спящих жертв апноэ. Это помогло значительно более точно оценить воздействие данного расстройства на процессы метаболизма во время сна. Выяснилось, что отказ от СИПАП-терапии увеличивал уровень свободных жирных кислот, сахара и гормона стресса кортизола — все эти показатели связаны с риском диабета. Чем более тяжелым было апноэ во сне, тем сильнее повышались данные показатели. Также вырастали уровень сахара в крови и степень жесткости кровеносных сосудов — два состояния, которые вносят свой вклад в дело развития сердечно-сосудистых заболеваний.