Здоровье
14:59, 05 Сентября 2017 Версия для печати

В горле детей обнаружены бактерии, поражающие кости и суставы

Опасные бактерии, живущие в горле ребенка, отвечают за инфекции костей и суставов
Опасные бактерии, живущие в горле ребенка, отвечают за инфекции костей и суставов
Фото: Global Look Press

Определённые бактерии в горле ребенка могут быть причиной смертельно опасных инфекции костей и суставов.

Бактериальные инфекции костей и суставов у детей особенно опасны, так как они негативно влияют на их подвижность, часто приводят к инвалидности и даже к смерти. Ранее ученые отмечали, что самыми опасными являются инфекции, вызванные бактериями Staphylococcus, Streptococcus и Haemophilus influenzae типа B, которые требуют длительного лечения антибиотиками, а в некоторых случаях —дополнительно ещё и хирургических операций. Разработанные в последние годы новые высокочувствительные методы позволили более точно определять бактерии, отвечающие за инфекции.

Ученые из двух педиатрических центров в Канаде и Швейцарии провели исследование с участием 77 детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, попавших с подозрениями на бактериальные инфекции костей и суставов в больницу. В контрольной группе находилось 286 здоровых детей. В первой группе у 65 маленьких пациентов впоследствии были подтверждены инфекционные заболевания костей и суставов.

Воспользовавшись более совершенными диагностическими методиками, авторы исследования выяснили, что подавляющее большинство детей моложе четырех лет страдают от инфекций костей и суставов, которые вызваны бактериями Kingella kingae. Что еще более важно, 70% маленьких жертв подобных инфекций переносили данные бактерии в своем горле, хотя у неинфицированных детей в контрольной группе они встречались всего в 6% случаев.

Результаты этого исследования особенно важны, поскольку в ходе предыдущих наблюдений пропорция неизвестных патогенов была чрезвычайно высокой. Теперь с помощью инновационных диагностических методов учёные доказали, что Kingella kingae вовсе не является слабо распространенной бактерией. Напротив, установлено, что это самый часто встречающийся патоген, вызывающий бактериальные инфекции костей и суставов у детей.

читайте также:Избыток мясных продуктов в рационе беременных может быть опасен для психического здоровья детей
Употребление мяса беременными связали с риском шизофрении у ребенка
Исследователи впервые связали употребление мяса во время беременности и риск развития шизофрении у ребёнка »

читайте также:Недоношенные дети в три раза чаще уходят из жизни из-за синдрома внезапной детской смерти
Недоношенным в три раза чаще грозит внезапная детская смерть
Риск синдрома внезапной детской смерти увеличивается в три раза среди недоношенных детей, как показало исследование »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Вопрос дня. Стало меньше бедных – или стало стыдно быть бедным?
15:51, 05 Сентября 2017
Россияне внезапно разбогатели. По крайней мере, в этом уверяют опросы общественного мнения. Как нам это удалось?
»
Почему Путин согласился на миротворцев ООН на Донбассе
15:15, 05 Сентября 2017
Политолог Вадим Карасёв рассказал Sobesednik.ru, почему Путин согласился отправить миротворцев ООН на Донбасс
»
Кому могут продать ЦСКА? Три возможных кандидатуры
15:04, 05 Сентября 2017
Насколько вероятна в обозримой перспективе продажа футбольного клуба ЦСКА и кому именно, выяснял Sobesednik.ru
»