В горле детей обнаружены бактерии, поражающие кости и суставы

Определённые бактерии в горле ребенка могут быть причиной смертельно опасных инфекции костей и суставов.

Бактериальные инфекции костей и суставов у детей особенно опасны, так как они негативно влияют на их подвижность, часто приводят к инвалидности и даже к смерти. Ранее ученые отмечали, что самыми опасными являются инфекции, вызванные бактериями Staphylococcus, Streptococcus и Haemophilus influenzae типа B, которые требуют длительного лечения антибиотиками, а в некоторых случаях —дополнительно ещё и хирургических операций. Разработанные в последние годы новые высокочувствительные методы позволили более точно определять бактерии, отвечающие за инфекции.

Ученые из двух педиатрических центров в Канаде и Швейцарии провели исследование с участием 77 детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, попавших с подозрениями на бактериальные инфекции костей и суставов в больницу. В контрольной группе находилось 286 здоровых детей. В первой группе у 65 маленьких пациентов впоследствии были подтверждены инфекционные заболевания костей и суставов.

Воспользовавшись более совершенными диагностическими методиками, авторы исследования выяснили, что подавляющее большинство детей моложе четырех лет страдают от инфекций костей и суставов, которые вызваны бактериями Kingella kingae. Что еще более важно, 70% маленьких жертв подобных инфекций переносили данные бактерии в своем горле, хотя у неинфицированных детей в контрольной группе они встречались всего в 6% случаев.

Результаты этого исследования особенно важны, поскольку в ходе предыдущих наблюдений пропорция неизвестных патогенов была чрезвычайно высокой. Теперь с помощью инновационных диагностических методов учёные доказали, что Kingella kingae вовсе не является слабо распространенной бактерией. Напротив, установлено, что это самый часто встречающийся патоген, вызывающий бактериальные инфекции костей и суставов у детей.