Coca-Cola пообещала миллион долларов тому, кто найдет замену сахару

Руководство компании Coca-Cola предлагает миллион долларов тому, кто придумает сладкую замену сахара.

Во многих развитых странах мира употребление газированных напитков стремительно сокращается, так как местные жители не хотят нагружать свой организм сахаром. Ученые без устали твердят о том, насколько вреден сахар для здоровья и талии.

В связи с этим руководство компании Coca-Cola объявило о конкурсе на краудсорсинговой платформе HeroX, по условиям которого компания заплатит миллион долларов в октябре 2018 года тому, кто сможет отыскать безопасную, низкокалорийную или вообще не содержащую калорий натуральную альтернативу сахару. Но главное условие в том, что эта замена сахара не должна отличаться от него по вкусу, чтобы газировка с новым ингредиентом в составе была такой же, какой ее привыкли воспринимать миллионы людей.