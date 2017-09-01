Найден растительный экстракт, эффективно подавляющий аппетит

Ученые обнаружили растительный экстракт, который подавляет аппетит и является эффективным средством против переедания.

Экстракт растения под названием салация, которое произрастает в Индии и Шри-Ланке, продемонстрировал свою способность подавлять аппетит, продлевать состояние сытости и регулировать уровень сахара в крови. Салация представляет собой древесную лиану, хорошо известную поклонникам аюрведы в качестве медицинской и пищевой добавки для борьбы с самыми разными расстройствами здоровья, включая диабет. Однако ученые, результаты работ которых опубликованы журналом Nutrients, впервые исследовали эффект этого экстракта в деле воздействия на гликемический индекс и уровень кишечных гормонов после приема в пищу. Было проведено рандомизированное, плацебо-контролируемое двойное слепое исследование.

Исследователи доказали, что при приеме вместе с пищей растительный экстракт салации улучшает гликемическую реакцию и изменяет кишечные гормоны у людей с лишним весом. Тем самым снижается количество резких изменений уровня сахара в крови, осуществляется сдерживающее воздействие на аппетит и вызывается длительное ощущение сытости. Следовательно, этот растительный экстракт можно назвать модулятором аппетита, который может быть полезен для людей с лишним весом и ожирением, столкнувшихся с риском диабета.

Эксперименты показали, что экстракт снижает ощущение голода и сокращает число скачков сахара в крови — всё это ключевые компоненты в деле управления весом. Остаётся изучить, насколько безопасным является регулярный прием экстракт салации в пищу, чем и займутся исследователи в ближайшем будущем.