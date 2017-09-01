Медленная скорость пешей ходьбы грозит смертью от болезней сердца

Скорость пешей ходьбы является определяющей в деле сохранения здоровья сердца, как показало исследование.

Ученые из Университета Лестера выяснили, что здоровые люди среднего возраста, предпочитающие медленный стиль пешей ходьбы, в два раза чаще умирают от болезней сердца по сравнению с теми, кто ходит быстро. Исследователи заинтересовались связью между темпом ходьбы и возможностью предсказать на его основе риск смерти от болезней сердца или рака. Ради этого они проанализировали данные по 420 727 людей среднего возраста по всей Великобритании в период с 2006 по 2010 годы. Для исследования выбирали только людей, не страдавших от рака и болезней сердца на момент начала сбора информации.

Повторное изучение состояния здоровья этих людей через шесть лет показало, что в этой группе ушли из жизни 8 598 человек. Из них 1 654 стали жертвами болезней сердца, а 4 850 умерли от рака. Сопоставляя скорость пешей ходьбы и статистику по смертности, ученые смогли выяснить, что медленно гуляющие люди в два раза чаще становятся жертвами смертельно опасных заболеваний сердца. Эта связь была одинаковой у мужчин и женщин и не объяснялась наличием других факторов риска вроде курения, индекса массы тела, питания или количества времени, которое люди тратили на просмотр телевизора. Следовательно, скорость пешей ходьбы является независимым фактором предсказания смерти от болезни сердца.

Это не первое исследование, которое связало скорость пешей ходьбы и здоровье человека. В 2015 году ученые из Университета Тафтса выяснили, что ходящие в быстром темпе и на длительные дистанции люди получают значительные сердечно-сосудистые преимущества по сравнению с другими взрослыми людьми. В том же самом году ученые из Университета Огайо установили, что пешая ходьба с переменной скоростью позволяет сжигать на 20% больше калорий. А в 2012 году эксперты Американской академии неврологии доказали, что по скорости пешей ходьбы у пожилого человека можно диагностировать раннюю стадию старческого слабоумия.