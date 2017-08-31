Псориаз повышает риск ранней смерти почти вдвое

Тяжелые случаи псориаза почти в два раза увеличивают риск преждевременной смерти, как выяснили исследователи.

Ученые из Университета Пенсильвании провели первое исследование, которое оценило воздействие тяжелого псориаза на смертность пациентов. Его результаты были опубликованы авторитетным научным журналом Journal of Investigative Dermatology: взрослые люди, у которых псориазом затронуто не менее 10% тела, уходят из жизни преждевременно в два раза чаще по сравнению с теми, кто не страдает от этого расстройства.

Псориаз представляет собой расстройство, вызванное сбоем иммунной системы, который приводит к избыточному производству клеток кожи. В результате их чрезмерного скопления на разных зонах тела человека появляются участки плотной, сухой шелушащейся кожи. Псориаз часто затрагивает колени, локти, кожу головы, нижнюю часть спины, лицо, ладони и ступни ног. Впрочем, он может появиться в любой части тела, включая ногти пальцев на ногах и руках.

Если верить экспертам Американской академии дерматологии, псориазом в мире США затронуто 7,5 млн человек. В России их число также составляет несколько миллионов. Около 20% жертв этого расстройства имеют формы от умеренной до тяжелой, при которой поражено не менее 5% тела. Исследования показывают, что люди с псориазом чаще рискуют столкнуться с целым рядом других осложнений, включая рак, депрессии, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и болезни печени.

Ученые сопоставили смертность среди 8 760 людей с псориазом и 87 600 человек без этой болезни, воспользовавшись одной из баз данных в Великобритании. За четырехлетний период наблюдений был рассчитан риск смерти представителей первой и второй групп. Исследование показало, что среди людей без псориаза было зафиксировано 3,24 смерти на 1 000 человек, а у людей с тяжелым псориазом — 6,39 смертей на 1 000 человек, что было выше в 1,79 раза даже с учетом других факторов риска, включая ожирение, курение и наличие прочих медицинских расстройств.