Для сохранения сил пожилым людям нужны три порции белков в день

Употребление белков трижды в день делает пожилого человека более сильным, как показало исследование канадских ученых.

Для обретения мышечной массы и силы в пожилом возрасте необходимо употреблять белки трижды в день равными порциями. К такому выводу пришли учёные из Университета Макгилла в Канаде. Они отметили, что многие пожилые люди употребляют значительную часть суточного объёма белка за обедом или ужином. Новое исследование предполагает, что и завтрак пожилого человека тоже должен быть богат белками.

«Мы хотели выяснить, обретут ли бо́льшую мышечную силу люди, которые будут употреблять сбалансированное количество белков в течение всех трех основных суточных приемов пищи», — заявила автор исследования профессор Стефани Шевалье. В ходе исследования, результаты которого опубликованы журналом American Journal of Clinical Nutrition, ученые оценивали как общее количество белков, употребляемых пожилыми людьми старше 67 лет, так и их распределение в течение дня. Исследователи пользовались базой данных, в которой имелась информация по 1 741 человеку (827 мужчин и 914 женщин). За всеми ними наблюдали в течение трех лет.

Результаты исследования показали, что мужчины и женщины, которые употребляли сбалансированное количество белков в течение всего дня, обладали большей мышечной силой по сравнению с теми, кто предпочитал налегать на белки во время ужина и обеда, не уделяя внимание завтраку. Таким образом, доказана связь равномерного распределения белков между основными приемами пищи с силой пожилого человека, его мышечной массой и мобильностью.