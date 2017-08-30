Частые пробуждения по ночам повышают вероятность инфаркта

Короткая продолжительность сна и частые пробуждения по ночам увеличивают риск болезней сердца.

Если вы относитесь к тем людям, которые спят мало, а всю ночь просыпаются и ворочаются под одеялом, то эта печальная новость для вас. Японские ученые доказали, что низкое качество сна наряду с его нехваткой существенно повышают риск инфарктов. Таковы результаты исследования с участием почти 13 000 человек. Выяснилось, что невысыпающиеся люди также вполовину чаще сталкиваются с тяжелейшей стенокардией. Речь идет, прежде всего, о тех, кому нужно более получаса для погружения в сон и кто тратит на сон менее 6 часов каждую ночь.

Исследование показало, что подобным людям на 52% чаще угрожают инфаркты и на 48% чаще инсульты. Те, кто спят менее 6 часов, на 24% чаще сталкиваются с инфарктами. Авторы исследования не пытались выяснить, чем объясняется подобная связь. Однако можно предположить, что низкое качество сна нарушает процессы, которые используются нашим организмом для осуществления важнейших функций. В частности, частые пробуждения по ночам негативно воздействуют на симпатическую нервную систему, что увеличивает ритм сердцебиения и повышает артериальное давление.

Исследователи отмечают, что количество страдающих от нарушений сна людей приблизительно в полтора раза выше среди пациентов, у которых в прошлом наблюдались инсульты и ишемическая болезнь сердца. Выводы данного исследования подтверждают гипотезу о том, что ухудшение качества сна приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Остаётся надеяться, что если человек сможет повысить качество сна и решить определенные проблемы, связанные с этим, то риск болезней сердца будет снижен.