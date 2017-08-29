Трех порций фруктов и овощей в день достаточно для защиты здоровья

Даже трех порций фруктов и овощей в день может быть достаточно для защиты здоровья

Для уменьшения риска смерти достаточно каждый день употреблять три порций фруктов и овощей.

Широко распространено мнение о том, что каждый человек должен получать в день по пять порций фруктов и овощей для увеличения продолжительности жизни и снижения риска преждевременной смерти. Однако новое научное исследование с участием более 130 000 человек показало, что умеренный уровень фруктов и овощей в рационе обеспечивает почти точно такой же защитный эффект, снижая риск смерти более чем на 20%. В частности, оказалось, что употреблявшие три порции фруктов и овощей ежедневно люди имели такую же смертность, как и те, кто получал пять и более порций в день. При этом самое большое преимущество для здоровья наблюдалось у тех, кто употреблял сырые овощи, а не приготовленные каким-либо образом.

Опубликованное авторитетным научным журналом Lancet исследование помогло проследить за пристрастиями в питании мужчин и женщин из 18 стран. Во многих из этих стран пропагандируется правило о необходимости употребления пяти порций фруктов и овощей каждый день. Однако исследование показало, что до тех пор, пока порции фруктов и овощей являются большими, и трех порций будет вполне достаточно для достижения желаемого эффекта.

Ученые призывают экспертов в области здорового образа жизни уточнить имеющиеся рекомендации. В них необходимо поместить упоминание о том, что если порции фруктов и овощей остаются большими по объему, то можно уменьшить их число. Результаты исследования также были представлены на конгрессе Европейского сообщества кардиологов, который прошел в Барселоне.