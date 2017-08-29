Физические нагрузки помогают в борьбе с послеродовой депрессией

Физические нагрузки помогут молодым матерям справиться с послеродовой депрессией, как показало исследование.

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что одним из эффективных методов борьбы с послеродовой депрессией являются физические нагрузки. Наилучшим выбором для молодых мам названы аэробные упражнения. Они эффективны в отношении тех, у кого уже появились первые признаки депрессии, и даже тех, кто пока не столкнулся с этим весьма распространенным явлением, поскольку нагрузки могут считаться средством профилактики послеродовой депрессии.

Эти выводы ученые сделали после метаанализа 13 исследований с участием 1 734 женщин. Он показал, что физические нагрузки, как в составе групп, так и индивидуально, эффективно снижали симптомы послеродовой депрессии.

Во многих странах мира врачи помогают женщинам с данной разновидностью депрессии с помощью психотерапии и антидепрессантов. Однако у молодых мам может выработаться зависимость от приема этих лекарств, а возможности психотерапии в некоторых регионах весьма ограничены. С учётом того, что послеродовая депрессия отмечается чуть ли не у каждой пятой молодой матери, необходимо отыскать новые и более доступные методы борьбы с этим явлением. Физические нагрузки можно отнести к таковым, поскольку ими может заниматься практически любая женщина.

Любопытно, что на днях появилось другое исследование, которое показало, что большая часть женщин не обращается за профессиональной помощью, когда сталкивается с послеродовой депрессией. Молодые женщины считают, что эти обращения постыдны или что люди могут счесть их не достаточно хорошими матерями, если вместо радости общения с новорожденным они испытывают депрессивные симптомы. Некоторые боятся, что их в таком случае вообще лишат детей.