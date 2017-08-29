Чем опасен арбуз. Симптомы отравления и меры первой помощи

Хороший, качественный арбуз, который был правильно выращен и правильно хранился, совершенно безопасен для здоровья

Sobesednik.ru выяснил, как обезопасить себя от испорченного арбуза на пике арбузного сезона.

Отравления арбузами в последнее время – настолько частое явление, что многие просто боятся покупать эту вкусную ягоду. Хотя хороший, качественный арбуз, который был правильно выращен и правильно хранился, совершенно безопасен для здоровья.

Внутри – нитраты

Отравления, как правило, происходят по двум причинам:

• Для стимуляции роста растения неправильно использовались азотные удобрения, что привело к повышенному содержанию нитратов в арбузе. Попав в организм человека, нитраты переходят в более ядовитые нитриты.

• В результате неправильного хранения в арбузе могут накопиться болезнетворные микроорганизмы. Ведь мякоть арбуза содержит большое количество легкоусвояемого сахара, а это прекрасная питательная среда для них.

Что болит

Признаки отравления появляются через 2-6 часов после употребления арбуза в пищу. К ним относится:

• тошнота, иногда рвота;

• боли и спазмы в животе;

• диарея;

• повышенная температура;

• слабость;

• головокружение, головная боль.

Это основные признаки. Но при сильном отравлении арбузом состояние может отягощаться еще и признаками гипоксии – посинением губ и ногтевого ложа: нитриты нарушают перенос кислорода кровью и процессы тканевого дыхания.

Первая помощь

При отравлении арбузом надо сразу же промыть желудок, принять энтеросорбент (активированный уголь, «Полисорб МП», «Энтеросгель», «Смекта», «Лактофильтрум»).

Следует как можно больше пить. Это не только предохранит организм от обезвоживания, но и поможет выведению токсинов. И не стоит принимать обезболивающие и противодиарейные средства, это опасно: они маскируют истинное состояние организма и препятствуют удалению токсинов из кишечника.

При сильной рвоте, непрекращающейся диарее, нарушении работы сердечно-сосудистой системы, помутнении сознания следует немедленно обратиться за врачебной помощью.