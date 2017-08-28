Хронический звон в ушах не дает мозгу человека отдыхать

Хронический звон в ушах не дает мозгу отдыхать, как показало исследование ученых из США.

Тиннитус, или хронический звон в ушах, связан с изменениями в центральной сети мозга, которые вызывают его повышенную активность и снижают продолжительность отдыха. Хотя наука не может объяснить происхождение звона в ушах, а эффективных методов лечения этого расстройства не существует, результаты исследования позволяют пациентам лучше понимать свое настоящее и будущее, а также надеяться на появление долгожданных средств терапии.

Исследователи из Университета Иллинойса использовали функциональную МРТ для изучения рисунков активности мозга пациентов, страдающих от тиннитуса. Снимки показали точное местоположение самого расстройства в зоне мозга под названием предклинье полушарий головного мозга. Оно соединяется с двумя родственными сетями мозга — нейросети внимания, увеличивающей активность в тот момент, когда человек привлекает внимание другого человека, и сети пассивного режима работы мозга, которая выполняет вспомогательные функции для мозга, когда человек находится в состоянии отдыха и вообще ни о чём конкретном мне думает.

Исследователи обнаружили, что у жертв хронического тиннитуса предклинье более тесно связано с первой сетью и менее тесно со второй. Дополнительно, по мере увеличения тяжести тиннитуса наблюдались и схожие воздействия на эти нейронные сети. По словам ученых, всё эти явления не дают мозгу отдыхать, и именно поэтому люди с тиннитусом испытывают значительно большую усталость. К сожалению, медицина пока может воздействовать лишь на некоторые симптомы, но не лечить хронический звон в ушах, поскольку она не понимает, откуда он берётся.