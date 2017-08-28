Фотографирование отлично помогает сохранять воспоминания в мозге

Чем чаще люди делают фотографии того, что их окружает, тем прочнее удерживают в памяти воспоминания.

Исследование ученых из Университета Нью-Йорка показало, что фотография является одним из мощных инструментов удержания воспоминаний. Чем чаще люди делают фотографии того, что они видят, вроде пляжей, музеев или просто ожидания в очереди в магазине, тем прочнее данные зрительные воспоминания откладываются в голове. Проведенное исследование является весьма любопытным, поскольку оно продемонстрировало, что процесс фотографирования сам по себе укрепляет визуальную память, но одновременно наносит вред памяти невизуальной, например слуховой.

Предыдущие исследования предполагали, что фотографирование или обращение к интернету помогает нам производить аутсорсинг памяти, что вроде бы обеспечивает необходимой информацией, но одновременно ослабляет способность эту информацию самостоятельно удерживать в голове, так как мозг не видит в этом никакой необходимости. Исследователи гипотетически предположили, что данное явление касается только фактической информации, но не зрительных впечатлений, которые человек фотографирует. Люди делают эти фотографии именно для того, чтобы лучше запомнить разного рода впечатления вроде приятного ужина с друзьями или посещения какого-либо удивительного места на планете.

Эксперименты ученых показали, что фотографирование действительно укрепляет визуальную память. К сожалению, фотографировавшие картины во время прогулки по музею люди, с одной стороны, сохраняли изображения в мозге более прочно, но с другой стороны, усваивали значительно меньше слуховой информации, которую им предоставляли экскурсоводы. Следовательно, фотография способна укрепить визуальную память, ослабив память слуховую, и усиление одного здесь осуществляется за счёт ослабление другого.