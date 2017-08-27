Ученые запретили употреблять жареную картошку чаще двух раз в месяц

Специалисты считают, что жареная картошка может стать причиной преждевременной смерти.

Исследователи из США провели эксперимент и пришли к выводу, что жареная картошка увеличивает риск преждевременной смерти, сообщают американские СМИ. Специалисты наблюдали за более чем 4 тысячами испытуемых в течение 8 лет.

За время эксперимента умерли более 200 человек, указавших в анкете жареную картошку как свою любимую еду.

Ученые полагают, что пагубное воздействие на организм жареная картошка оказывает из-за жирности и содержащегося в ней крахмала. Поэтому эксперты советуют не употреблять блюдо более двух раз в месяц.