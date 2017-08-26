Пилюля от импортозависимости. Кто виноват в росте цен на лекарства

По прогнозу представителей фармацевтической отрасли, осенью ожидается новое подорожание лекарств.

Стоимость некоторых препаратов может взлететь на 20%. И это в довесок к уже зафиксированному с начала года росту цен на 7,6%, что в три раза опережает уровень официальной инфляции.

Близкие к фармацевтическому бизнесу эксперты поспешили объяснить удорожание существованием списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. Мол, аптекам не хватает прибыли и они пытаются получить доход из других источников.

Первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов не согласен.

– Если отпустить цены на важнейшие лекарства, то это приведет вообще к неконтролируемому росту цен и отра-зится на социальном самочувствии граждан, – сказал депутат в беседе с «Собеседником».

По словам Тумусова, розничные наценки – не самая важная часть проблемы:

– Большое значение имеет стоимость производства. В России 90% используемых фармсубстанций поставляется из-за рубежа. Растет курс доллара, дороже становится и производство.

Что касается аптек, то это коммерческие предприятия, которые будут стремиться получить максимальную прибыль независимо от того, регулирует государство цены на некоторые препараты или нет, уверен парламентарий.

В настоящее время Минпромторг разработал программу по развитию производства отечественных субстанций. Но для ее реализации требуется немало времени. Что мешало правительству последние годы избавиться от импортозависимости в фармпроизводстве?

В рейтинге эффективности здравоохранения от экспертов Bloomberg Россия занимает последнее место. То есть от денег, которые власть тратит, самая низкая отдача.

Недавний социологический опрос «Ромира» показал, что россияне стали в три раза больше экономить на медицине (16% против 6% год назад). Для страны, где самое главное пожелание традиционно – это пожелание здоровья, показатели катастрофические.