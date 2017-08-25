Всего одно авокадо в день укрепит мозг пожилого человека

Употребления одного авокадо в день достаточно для улучшения когнитивного здоровья, как показало исследование.

Употребление одного свежего авокадо ежедневно может привести к улучшению когнитивного здоровья у пожилых людей за счёт повышения уровня лютеина в мозге и глазах, как показало исследование ученых из Tufts University. Его авторы наблюдали за 40 здоровыми людьми старше 50 лет, которые употребляли одно свежее авокадо в день в течение шести месяцев. У всех отмечалось увеличение уровня лютеина на 25%, а также существенное укрепление рабочей памяти и навыков принятия решений.

Каждый день участники эксперимента употребляли одно авокадо среднего размера, и авторы исследования наблюдали за постепенным ростом содержания лютеина в их глазах, а также прогрессирующим улучшением когнитивных навыков с помощью специальных тестов, оценивающих память, скорость обработки информации и уровень внимания. В противоположность этому в контрольной группе, участники которой не употребляли авокадо, никаких особенных улучшений когнитивного здоровья в течение периода наблюдений обнаружено не было.

Лютеин является пигментом, который часто встречается во фруктах и овощах, а при попадании в организм накапливается в крови, глазах и мозге. Внутри человека он может выступать в качестве противовоспалительного агента и антиоксиданта.

Результаты этого исследования предполагают, что мононенасыщенные жиры, волокна и другие биоактивные компоненты делают авокадо особенно эффективным для повышения показателей лютеина, что полезно не только для глаз, но и для здоровья мозга, как подчеркивают исследователи. В одном среднем авокадо содержится 369 мкг лютеина. Ученые подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, можно ли повторить результаты этого эксперимента при потреблении половины или одной трети авокадо в день. При этом участникам в контрольной группе необходимо давать одну картофелину среднего размера или одну чашку нута вместо авокадо: нут и картофель обеспечивают одинаковое с авокадо количество калорий, но они почти не содержат лютеина или мононенасыщенных жиров.