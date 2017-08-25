Уменьшение доли никотина в сигаретах может помочь в борьбе с курением

Чем меньше никотина в сигаретах, тем менее привлекательны они для курильщиков

Исследование показало, что уменьшение содержание никотина в сигаретах может использоваться для борьбы с курением.

Если бы власти разных стран законодательно добились уменьшения содержания никотина в сигаретах, это существенно сократило бы число курильщиков, если верить ученым из Великобритании. Они подчеркивают, что было очень важно определить, приведет ли эта стратегия к сокращению числа курильщиков либо их станет, напротив, еще больше. Для получения ответа на этот вопрос исследователи провели двойное слепое исследование с участием 169 регулярных курильщиков. Его выводы показали, что для относительно здоровых и социально стабильных курильщиков уменьшение содержания никотина в сигаретах снижает привлекательность табачных продуктов.

В исследовании приняли участие 56 курильщиков с аффективными расстройствами, 60 — с опиоидной зависимостью и еще 53 женщины, имеющие социоэкономические проблемы. Каждый участник прошёл через 14 сеансов продолжительностью от двух до четырех часов, воздерживаясь от курения на протяжении 6–8 часов перед началом очередного сеанса, разделенного на три стадии. Участники использовали пластиковые держатели для сигарет для того, чтобы оценить количество затяжек, их продолжительность и скорость.

После короткого периода воздержания от курения добровольцы затем получали доступ к сигаретам, содержащим различные дозы никотина, в течение более десятка сеансов. Эти сеансы были организованы таким образом, чтобы позволить участникам эксперимента выкуривать сигареты с разным уровнем никотина, а также делать выбор среди шести различных дозировок. В целом результаты показали, что снижение содержания никотина в сигаретах действительно может использоваться в качестве тактики борьбы с курением. При этом ученые подчеркивают, что не знают, будет ли достигнут тот же самый эффект у других групп населения, уязвимых перед табачной зависимостью.