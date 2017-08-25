Здоровье
Источник: Русская планета
12:34, 25 Августа 2017 Версия для печати

Россиянке заменили челюсть протезом, напечатанным на 3D-принтере

Томские онкологи провели первую в России операцию по установке лицевого импланта.

26-летняя пациентка, потерявшая часть верхней челюсти из-за остеогенной саркомы, перенесла операцию по закрытию дефекта костных тканей лица имплантом из пористой нанокерамики. Как пишет «Русская планета», имплант создали в лаборатории медицинского материаловедения Томского государственного университета с помощью 3D-принтера.

Старший специалист НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Денис Кульбакин рассказал, что благодаря протезу хирурги смогли восстановить контур лица пациентки и избавить её от двоения в глазах, поскольку имплант стал опорой для глазного яблока.

Как отмечается, в подобных операциях каждый год нуждаются десятки онкобольных.

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