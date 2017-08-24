Почти 23 тысячи россиян заболели ВИЧ за три месяца 2017 года

Темпы распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России увеличились с 2016 года.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, темпы роста числа заболевших ВИЧ увеличились на 4% весной 2017 года по сравнению с показателем аналогичного периода в 2016 году.

Так, отмечается, что с марта по май нынешнего года в России 22,9 тысячи человек заболели ВИЧ. Более половины случаев заболевания зафиксированы в 13 регионах страны.

Руководитель центра Федерального научно-методологического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал газете, что распространение ВИЧ в регионах зависит от социально-экономического положения самого региона на рубеже 2000-х. «Она (болезнь — прим. Sobesednik.ru) стала распространяться от группы населения, употребляющей наркотики. Тогда их могли позволить себе только преуспевающие регионы, например Свердловская и Иркутская области», — объяснил Покровский.