Эликсир жизни. Как и от чего помогает алоэ

Sobesednik.ru выяснил, каким образом эффективнее использовать алоэ для лечения различных заболеваний.

У меня на подоконнике растет огромное алоэ. Как его использовать в лечебных целях?

Марина, Краснодар

Вот отличный рецепт, который излечивает туберкулез легких, язву желудка, радикулит, склероз, снимает головную и зубную боль, избавляет от психических расстройств и рекомендуется как профилактика онкологии. Его еще называют эликсиром жизни.

Используйте такую дозировку:

- мед майский – 625 г

- алоэ – 375 г

- вино красное – 675 г.

Алоэ должно быть в возрасте 3–5 лет. Цветок не поливайте до среза 5 дней.

Алоэ размельчите в мясорубке, все ингредиенты смешайте, поставьте в прохладное место на 5 дней. Принимайте первые пять дней по 1 чайной ложке, а все остальные дни – по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Срок лечения – 1,5 месяца.