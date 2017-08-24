Здоровье
Источник: «Кузькин, спецвыпуск» №15-2017
22:05, 24 Августа 2017 Версия для печати

Четыре самых коварных алкогольных напитка

За один вечер пивоман выпивает больше, чем если бы напиток был крепким
За один вечер пивоман выпивает больше, чем если бы напиток был крепким
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, какие спиртные напитки представляют угрозу для здоровья, хотя и не пользуются славой опасных.

Врачи говорят, что безопасного алкоголя нет в природе. Но если выбирать, к­акое зло из существующих алкогольных меньшее, это будет наиболее чистый и простой напиток. А вот как выглядит топ самых коварных видов спиртного.

1. Энергетики с алкоголем

Алкоголь – психоактивное вещество, как и кофеин, таурин, экстракты женьшеня, гуараны и пр. Любое из них может входить в состав энергетического напитка – поодиночке или вместе. Во втором случае психостимуляторы усиливают эффект друг друга. Это объясняет, почему алкогольные энергетики, несмотря на небольшой процент спиртного в составе, так быстро «сносят крышу». Та же картина – с баночными коктейлями, но там усилителем «работает» сахар.

2. Коктейли

Любителям коктейлей прекрасно известно их странное, казалось бы, свойство: две-три порции – вроде бы все в порядке, а потом – бац, и клиент готов. Вот сидел трезвый, а встать из-за стола не может. Объясняется это несколькими причинами. Есть психологическая: в понимании потребителя коктейль – недоспиртное, ведь там много сока. Но при перемене мест слагаемых сумма не изменяется: алкоголь с соком – все равно алкоголь, а не только сок. Есть физиологическая причина, связанная с особенностями воздействия спиртного на мозг: в случае с коктейлями алкоголь действует медленно и накапливается, а потом случается тот самый «бац». Есть и пищевая причина: коктейли обычно пьют, не за­кусывая.

3. Пиво

Все вышесказанное (о коктейлях) относится и к пиву: его тоже не считают серьезным алкоголем, оно так же медленно «накрывает». Разница лишь в том, что присутствует закуска, и это как-то сглаживает последствия. Но все равно психология побеждает: за один вечер пивоман выпивает больше, чем если бы напиток был крепким. Если же пересчитывать на этиловый спирт, то 3 бутылки пива – это стакан водки.

4. Шампанское

В игристых винах есть углекислота. Она раздражает слизистую оболочку желудка, из-за чего у многих любителей шампанского случается изжога. Но та же причина объясняет, почему бокала бывает достаточно, чтобы опьянеть: раздраженная слизистая легче «принимает» алкоголь – он всасывается в этом случае быстрее. А дальше – резкое воздействие на сосуды, что объясняет головную боль.

Стоит знать!

Стать алкоголиком можно, употребляя совершенно любой вид спиртного напитка – даже самый легкий. И чем «несерьезнее» алкоголь, тем больше у потребителя шансов угодить в алкогольную яму – в таком случае зависимость формируется незаметно, не давая жертве вовремя опомниться и остановиться.

Кстати

Всегда нужно читать состав энергетического напитка, чтобы знать точно, есть ли в составе алкоголь. На вкус это можно не определить из-за большого количества вкусовых добавок и сахара. На состав особенно важно обращать внимание водителям, использующим энергетики по прямому назначению – для борьбы с усталостью.

читайте также:Игристое вино бывает разным – шампанским настоящим или конкретным суррогатом
4 самых коварных спиртных напитка
Sobesednik.ru выяснил, какие напитки наиболее опасны для здоровья »

читайте также:Спиртное
3 самых полезных спиртных напитка
Впереди праздники. Многие из нас будут отмечать День города, поэтому не обойдется без алкоголя. Ученые уже доказали, что спиртное не всегда вредит организму, от него может быть и польза. Вот 3 самых полезных спиртных напитка »

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»