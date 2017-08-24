Четыре самых коварных алкогольных напитка

За один вечер пивоман выпивает больше, чем если бы напиток был крепким

Sobesednik.ru выяснил, какие спиртные напитки представляют угрозу для здоровья, хотя и не пользуются славой опасных.

Врачи говорят, что безопасного алкоголя нет в природе. Но если выбирать, к­акое зло из существующих алкогольных меньшее, это будет наиболее чистый и простой напиток. А вот как выглядит топ самых коварных видов спиртного.

1. Энергетики с алкоголем

Алкоголь – психоактивное вещество, как и кофеин, таурин, экстракты женьшеня, гуараны и пр. Любое из них может входить в состав энергетического напитка – поодиночке или вместе. Во втором случае психостимуляторы усиливают эффект друг друга. Это объясняет, почему алкогольные энергетики, несмотря на небольшой процент спиртного в составе, так быстро «сносят крышу». Та же картина – с баночными коктейлями, но там усилителем «работает» сахар.

2. Коктейли

Любителям коктейлей прекрасно известно их странное, казалось бы, свойство: две-три порции – вроде бы все в порядке, а потом – бац, и клиент готов. Вот сидел трезвый, а встать из-за стола не может. Объясняется это несколькими причинами. Есть психологическая: в понимании потребителя коктейль – недоспиртное, ведь там много сока. Но при перемене мест слагаемых сумма не изменяется: алкоголь с соком – все равно алкоголь, а не только сок. Есть физиологическая причина, связанная с особенностями воздействия спиртного на мозг: в случае с коктейлями алкоголь действует медленно и накапливается, а потом случается тот самый «бац». Есть и пищевая причина: коктейли обычно пьют, не за­кусывая.

3. Пиво

Все вышесказанное (о коктейлях) относится и к пиву: его тоже не считают серьезным алкоголем, оно так же медленно «накрывает». Разница лишь в том, что присутствует закуска, и это как-то сглаживает последствия. Но все равно психология побеждает: за один вечер пивоман выпивает больше, чем если бы напиток был крепким. Если же пересчитывать на этиловый спирт, то 3 бутылки пива – это стакан водки.

4. Шампанское

В игристых винах есть углекислота. Она раздражает слизистую оболочку желудка, из-за чего у многих любителей шампанского случается изжога. Но та же причина объясняет, почему бокала бывает достаточно, чтобы опьянеть: раздраженная слизистая легче «принимает» алкоголь – он всасывается в этом случае быстрее. А дальше – резкое воздействие на сосуды, что объясняет головную боль.

Стоит знать!

Стать алкоголиком можно, употребляя совершенно любой вид спиртного напитка – даже самый легкий. И чем «несерьезнее» алкоголь, тем больше у потребителя шансов угодить в алкогольную яму – в таком случае зависимость формируется незаметно, не давая жертве вовремя опомниться и остановиться.

Кстати

Всегда нужно читать состав энергетического напитка, чтобы знать точно, есть ли в составе алкоголь. На вкус это можно не определить из-за большого количества вкусовых добавок и сахара. На состав особенно важно обращать внимание водителям, использующим энергетики по прямому назначению – для борьбы с усталостью.