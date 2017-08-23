Застрявшие в шаре для боулинга пальцы не приводят к смерти игроков

Американские исследователи установили, что застрявшие в шарах от боулинга пальцы приводят к нулевой смертности людей.

Эксперты из Pew Research Center в США опубликовали результаты удивительного исследования, целью которого было узнать, как много игроков в боулинг умирают, если при броске их пальцы застревают в шаре и под действием центробежной силы игроки вместе с ним падают на дорожку.

Оказалось, что смертность при данного рода происшествиях составляет 0%.

Летальность подобных несчастных случаев является нулевой даже в том случае, если игроки в боулинг размахиваются так сильно, что впоследствии долетают вместе с шаром вплоть до кеглей. При этом авторы исследования подчеркивают, что приблизительно 50% любителей боулинга после таких происшествий получают синяки, ушибы и другие незначительные повреждения.