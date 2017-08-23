Здоровье
14:57, 23 Августа 2017 Версия для печати

Темная краска для волос повышает риск рака груди у женщин

Ученые назвали краску для волос, которая может повысить риск рака груди
Ученые назвали краску для волос, которая может повысить риск рака груди
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press

Регулярно окрашивающим волосы в темный цвет или использующим химические выпрямители женщинам грозит риск рака груди.

Опубликованное журналом Carcinogenesis исследование с участием более 4 тысяч женщин показало, что те представительницы прекрасного пола, которые окрашивают свои волосы в темный цвет, увеличивают риск рака груди на 51%. Правда, речь шла только о темнокожих женщинах, но белые представительницы прекрасного пола, которые используют химические релаксанты для выпрямления волос, увеличивают опасность опухолей молочных желез даже на 74%. Если же белые женщины одновременно красят свои волосы в темный цвет и используют химические выпрямители, то риск рака груди у них вырастает максимально.

При этом исследование показало, что химические релаксанты для выпрямления волос используют 88% темнокожих и только 5% белых женщин. Тем не менее 58% белых женщин красят свои волосы в темный цвет, точно так же поступают только 30% темнокожих. Исследователи не сообщили, справедливы ли их выводы для представительниц прекрасного пола других этнических групп.

Американские ученые из Rutgers University наблюдали за женщинами в возрасте от 20 до 75 лет, более половины из которых уже пережили рак груди. Ученые подчеркивают, что простое использование красок для волос, выпрямителей или того и другого не является причиной развития рака груди. Однако реальность заключается в том, что женщины постоянно сталкиваются с комплексом различных вредных воздействий на свой организм, которые необходимо контролировать. Статистика показывает, что более трети женщин старше 18 лет пользуются какими-либо красками для волос, содержащими свыше 5 тысяч различных химических веществ, часть из которых признана канцерогенами.

читайте также:Далеко не каждое уплотнение в грудной ткани свидетельствует об опасных опухолях
11 малоизвестных фактов, касающихся рака груди
Эксперты из Канады назвали 11 малоизвестных фактов, связанных с раком груди »

читайте также:Постоянные стрессы, плохая экология и нездоровая наследственность заставляют нас постепенно лысеть
9 советов, как помочь волосам расти быстрее и стать гуще и здоровее
Sobesednik.ru выяснил, как сделать волосы гуще в домашних условиях »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»