Здоровье
16:47, 23 Августа 2017 Версия для печати

Неприятные воспоминания названы причиной хронических болей

Неприятные воспоминания после операций могут провоцировать хроническую боль у детей
Неприятные воспоминания после операций могут провоцировать хроническую боль у детей
Фото: Liz Gregg / Global Look Press

Причины хронических болей у подростков часто имеют психологическую природу, как выяснили ученые.

Исследователи из Университета Калгари в Канаде длительное время изучали детскую боль и совершили открытие, которое расширяет понимание причин хронических болей у подростков. Оказалось, что во многих случаях источники этих болей чисто психологические, а не физиологические. В частности, было доказано, что воспоминания о болях после тяжёлых хирургических операций у подростков приводили к возникновению хронической боли, которая не исчезала и после завершения периода восстановления.

Психологи полагают, что это открытие поможет в разработке более эффективных методов лечения послеоперационных хронических болезненных ощущений с помощью психологов. Статистика показывает, что от 15% до 40% молодых людей сталкиваются с хронической болью, которая становится уже чем-то вроде эпидемии. В той же Канаде она встречается даже чаще, чем детское ожирение и астма. 60% детей с хронической болью испытывают ее и в более старшем возрасте. Между тем причины появления хронических болей у подростков часто бывает невозможно установить. Именно этим и занимались ученые из Университета Калгари, которые исследовали подростков, проходивших через значительные хирургические операции вроде процедур на позвоночнике при сколиозе.

Ученые подчеркивают, что их выводы вовсе не означают, что у каждого ребенка с хронической болью в прошлом были какие-то болезненные хирургические операции. Однако от 15% до 20% детей, которые проходили через эти операции, впоследствии сталкивались с хронической болью именно из-за неприятных воспоминаний. Именно то, как дети запоминают боль, и является решающим фактором.

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