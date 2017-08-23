Чем болеют подвальные комары

По словам специалиста, сами по себе комары – не возбудители инфекций, а только переносчики

История, подлившая масла в огонь народной ненависти к комарам: жительница Кёльна от укуса лишилась руки и обеих ног.

Укус случился еще в марте. Место, где впился комар, сильно отекло, самочувствие женщины стало ухудшаться, и она попала в больницу. А вскоре снова – во второй раз ее сразу поместили в реанимацию. Итог – заражение крови, ампутация пострадавшей руки и обеих ног. Лечившие женщину врачи предположили, что комар мог занести в ее организм стрептококковую инфекцию.

– Маловероятно, – считает Михаил Лебедев, ведущий специалист по лабораторной диагностике Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. – Возможно, было либо присоединение инфекции – например при расчесывании места укуса, либо обострение хронической, которая уже присутствовала в организма. Но в любом случае, чтобы стрептококк привел к таким последствиям, нужно иметь серьезные проблемы с иммунитетом.

По словам специалиста, сами по себе комары – не возбудители инфекций, а только переносчики. И в европейском климате им особо переносить нечего – большинство инфекций характерно для южных стран. В отечественных водоемах регулярно находят, например, малярийного комара, но возбудителя малярии у нас нет – климат не тот.

– В наших широтах комары могут переносить филяриоз, – говорит Михаил Лебедев. – Это заболевание из числа гельминтозов, которое поражает лимфатическую систему и вызывает так называемую слоновость. У нас филяриоз есть, но встречается редко. На Дальнем Востоке можно заразиться через укус комара японским энцефалитом – тяжелой и опасной для жизни инфекцией. В том и другом случае посоветовать особенно нечего, кроме общих рекомендаций избегать укусов с помощью репеллентов, светлой закрытой одежды, фумигаторов в помещении.

Что касается вируса Зика, малярии, тропических лихорадок типа денге и чикунгуньи, таким отечественный комар наградить не способен. ВИЧ-инфекцией, гепатитами, чумой – тоже, хотя многие в это верят.

– Это невозможно в принципе из-за физиологии комара: он кровь сосет, а не впрыскивает, – говорит доктор Лебедев. – Даже если комар укусит больного человека или животное, например крысу в подвале, дальше передать инфекцию он не сможет – в его тельце есть клапан, который не дает крови из брюшка вылиться наружу. Так что гепатит или ВИЧ из-за укуса – миф.