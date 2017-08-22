Употребление мяса беременными связали с риском шизофрении у ребенка

Избыток мясных продуктов в рационе беременных может быть опасен для психического здоровья детей

Исследователи впервые связали употребление мяса во время беременности и риск развития шизофрении у ребёнка.

Избыток белка, который присутствует в мясе, сыре и бобовых продуктах, употребляемых во время беременности, может быть связан с повышенным риском последующего развития шизофрении у ребенка. К такому смелому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии.

Они установили, что перегрузка диеты беременных обычными аминокислотами, также содержащимися в рыбе, жирных продуктах, орехах и цельнозерновых, может провоцировать симптомы опасного психического заболевания. Когда во время эксперимента беременные мыши получали избыточное количество метионина, их потомство позднее демонстрировало поведение, похожее на шизофреническое.

Метионин представляет собой незаменимую аминокислоту — один из «строительных блоков» белка, который помогает строить и восстанавливать клетки. Организм человека не в состоянии производить эту кислоту самостоятельно, поэтому она поступает к нам от пищи. Метионин необходим для роста и восстановления тканей, а также для расщепления жира в печени и артериях. Дефицит метионина вызывает повреждение печени, утрату мышечной массы и жира, слабость, хроническую усталость и замедление роста у детей.

Исследователи надеются, что полученные ими данные будут положены в основу разработки новых антипсихотических лекарств. «Наше исследование подтверждает мнение о важности материнской диеты для здоровья человека, — рассказывают ученые. — Мы подошли к очень интересной области наблюдений, которую собираемся изучать и в дальнейшем».

Шизофрения — это тяжелое хроническое заболевание психики, при котором пациент не всегда способен отличить собственные мысли и идеи от реальности. Симптомами шизофрении являются галлюцинации, иллюзии, а также изменения в поведении и навязчивые мысли.