"Турецкий" вирус Коксаки успокоится в сентябре

Вирус Коксаки в Турции напугал многих туристов вплоть до решения отказаться от поездки. Хотя врачи не видят повода.

Нет причин паниковать

Вирусы Коксаки хоть и называются экзотически, на самом деле – обычная инфекция (это не какой-то один вирус, а несколько, как в случае с гриппом) из числа энтеровирусных. Заразиться ими можно не только в Турции, но и вообще в любой стране мира – в том числе в России. Периодически случаются крупные вспышки – например как в Ростове-на-Дону в июне 2013 года.

– Та вспышка была серьезнее нынешней, потому что там был вирус энтеро-71. Он может вызывать менингоэнцефалит – воспаление головного мозга, от которого тогда в Ростове умер ребенок, – объясняет доктор медицинских наук Александр Лукашев, сотрудник Института молекулярной медицины Сеченовского университета. – Но в Турции совсем другая ситуация, там обычная энтеровирусная инфекция, которая проявляется общим недомоганием и сравнительно легко переносится. Нет никаких причин паниковать из-за этого и сдавать путевки.

Курортная инфекция

Вспышки энтеровирусной инфекции случаются регулярно – раз в несколько лет, обычно в период с июля по сентябрь. Потому их считают «пляжными», хотя связь лишь в том, что в одном месте собирается множество людей. В таких условиях люди легко обмениваются вирусами – Коксаки передаются через воду, еду и бытовые предметы. То есть возможностей заразиться много. Что и происходит довольно часто в сезон отпусков в курортных отелях.

У большинства вирусов Коксаки есть яркий симптом, по которому их легко опознать: розовая сыпь – нередко с пузырьками – на подошвах ног, ладонях и во рту. Из-за этого болезнь в западных странах называют «рука-нога-рот». Кроме этого, повышается температура, может болеть голова, появиться рвота, боль в горле, сильная слабость, а аппетит, наоборот, пропасть. Никакого специального лечения нет, как и необходимости в нем.

– Посоветовать можно разве что покой, стоит ограничить физическую активность и пить больше жидкости, – объясняет схему действий вирусолог Александр Лукашев. – Если нет данных, что болезнь вызвана вирусом энтеро-71, можно не беспокоиться – все пройдет само.

Что делать, если Коксаки мешает спать спокойно

Эксперты предполагают, что вспышка Коксаки на турецких курортах сойдет на нет к концу сентября. Тем, кто собирается туда раньше, а также любит пугаться по любому поводу, могут пригодиться некоторые советы, снижающие риск заражения – не только, кстати, энтеровирусами, но и другими вирусными инфекциями.

• Детские клубы. Вирусом Коксаки в основном заражаются дети до 10 лет – для них он еще в новинку. Так что, если в отеле энтеровирус, одним из основных очагов будет детская территория.

• Бассейн. Энтеровирусы нормально чувствуют себя в любой воде – их часто находят в местах купания. Но риск заражения в бассейне несравнимо выше, чем в море: воды меньше, людей больше.

• Анимация. Если для собственного успокоения хочется принять какие-нибудь противовирусные меры, можно отказаться от вечерней анимации. Потому что чем больше людей собирается в одно время в одном месте, тем выше риск передачи вируса. Коксаки это тоже касается.

• Руки. А самое полезное, что можно сделать для профилактики – это частое мытье рук. Не только до еды и после туалета, но и вообще без повода. Энтеровирусы очень живучи: при комнатной температуре, например, без проблем существуют до 2 недель на всем, что вы можете потрогать. Так что мытье рук – наше гигиеническое всё.