Здоровье
15:11, 22 Августа 2017 Версия для печати

Недоношенным в три раза чаще грозит внезапная детская смерть

Недоношенные дети в три раза чаще уходят из жизни из-за синдрома внезапной детской смерти
Недоношенные дети в три раза чаще уходят из жизни из-за синдрома внезапной детской смерти
Фото: Pascal Deloche / GODONG / Global Look Press

Риск синдрома внезапной детской смерти увеличивается в три раза среди недоношенных детей, как показало исследование.

Появившиеся на свет раньше времени малыши в три раза чаще сталкиваются с риском ухода из жизни из-за синдрома внезапной детской смерти ещё до первого дня рождения. Наибольшая опасность грозит тем, кто родился в период между 24-й и 27-й неделями. Риск у этих детей остается высоким, несмотря на все прочие факторы, включая курение родителей и неадекватный уход за малышами. И хотя опасность синдрома внезапной детской смерти снижается по мере сокращения периода недоношенности, она всё равно существенно выше, если сравнивать с детьми, которые родились в срок.

Синдромом внезапной детской смерти называется неожиданный и необъяснимый уход из жизни внешне абсолютно здорового малыша. В США жертвами этого синдрома каждый год становятся 2 тысячи малышей, а в Великобритании — около 300.

Статистика показывает, что приблизительно каждый 13-й ребёнок является недоношенным, то есть рождается до 37-й недели беременности. Эксперты утверждают, что полученные учеными из США сведения помогут лучше разобраться с тем, как снизить риск синдрома внезапной детской смерти ещё до того, как мама и ребенок покинут больницу.

Наука до сих пор не может понять, что же именно вызывает этот синдром, хотя известно, что если, например, ребенка кладут спать на спину, то это уменьшает риск внезапной детской смерти. Кроме того, существует связь между привычкой взрослых спать вместе с детьми, курением родителей, перееданием ребёнка и опасным синдромом. Ученые подчеркивают, что хотя полностью предотвратить преждевременные роды нельзя, можно компенсировать риски синдрома внезапной детской смерти, помогая родителям малышей необходимой информацией, а также более тщательно следя за здоровьем этих детей.

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Владимиров Алексей

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