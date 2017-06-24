Плесень на обоях может вызывать головные боли и аллергию

Французские ученые пришли к выводу, что плесень в квартире может вызывать проблемы со здоровьем.

Ученые из Франции пришли к выводу, что плесень в квартире, которая появляется на обоях, мокрых стенах и в темных углах, может вызывать головные боли, аллергию, затрудненное дыхание и другие проблемы со здоровьем. Соответствующее исследование они опубликовали в издании Applied and Environmental Microbiology.

Эксперты пришли к мнению, что причиной внезапной головной боли или аллергии, появляющейся у человека, когда он входит в какое-то помещение, являются три вида грибка — Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum, — которые периодически начинают расти на обоях, мокрых стенах и в темных углах квартир.

Исследователи решили доказать свою теорию и построили имитатор квартиры. Они наклеили обои на стену, а затем высадили на них споры и направили на них потоки воздуха.

Как выяснили ученые, вместе с плесенью в воздух попало большое количество микротоксинов — ядовитых веществ, которые могут вызывать отравления или аллергические реакции при попадании в легкие и на кожу.

Специалисты уверены, что это происходит в квартирах, где есть плесень: микротоксины попадают в воздух или в еду человека, вызывая проблемы со здоровьем.