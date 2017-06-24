Чувство юмора может предотвратить смерть женщин от инфекций

Ученые выяснили, что обладающие хорошим чувством юмора женщины реже умирают от инфекционных заболеваний.

Норвежские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 53 тысячи женщин. Эксперты попытались выяснить, какими образом чувство юмора влияет на риск умереть от инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают норвежские СМИ.

Специалисты пришли к выводу, что у обладающих чувством умора женщин риск умереть от инфекционных заболеваний ниже на 84%, а от сердечно-сосудистых — на 73%.

Исследователи объясняют такие результаты тем, что юмор не позволяет содержанию гормона стресса кортизолу увеличиваться в организме.