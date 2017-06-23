Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:17, 23 Июня 2017 Версия для печати

Жертвам хронической усталости порекомендовали лечиться спортом

Правильно подобранные и рассчитанные физические нагрузки избавят от хронической усталости.

Как правило, жертвам синдрома хронической усталости не хочется двигаться вообще, так что речь не идет о том, чтобы посещать спортзал. Однако именно физические нагрузки, по мнению учёных, позволяют преодолеть этот опасный синдром.

Эксперименты с участием 200 человек, разделенных на две группы, в течение 12 недель показали, что регулярные тренировки с умеренной интенсивностью позволяют снять угнетение нервной системы, которое является причиной синдрома хронической усталости. У 40 участников в первой группе из 100 человек состояние после этих тренировок заметно улучшилось, а у многих из них вернулось к тому, каким оно было до начала расстройства.

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Владимиров Алексей

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