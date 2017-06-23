Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:11, 23 Июня 2017 Версия для печати

Безразличное лицо может быть симптомом воспалительных процессов

Выраженная безэмоциональность человека может свидетельствовать о воспалительных процессах внутри организма.

Чем более разнообразные эмоции отражаются на лице человека, тем чаще это свидетельствует о нормальной работе его организма. Ученые из Корнельского университета в США доказали, что большое количество разных эмоций мешает мозгу стабилизировать какое-то одно негативное чувство вроде злости или обиды, которое будет отравлять здоровье долгое время.

А вот отсутствие эмоций может говорить о начале воспалительных процессов в организме. Люди с постными лицами, которые слабо реагируют на внешние раздражители, никогда не смеются и не плачут, должны вызывать повышенный интерес у врачей.

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