Топ-5 симптомов очевидных проблем с иммунитетом

Эксперты назвали 5 признаков и симптомов, которые свидетельствуют о слабой иммунной системе.

Иммунная система человека защищает его от инфекций и токсинов вроде вирусов, бактерий, грибков и паразитов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. По самым разным причинам иммунная система может резко ослабнуть, и эксперты сайта Thehealthsite.com назвали 5 признаков того, что человек уже столкнулся с низким иммунитетом.

Частые заболевания вроде гриппа, простуды и больного горла. Сложно представить себе человека, который бы никогда в жизни не простужался или не болел гриппом. Статистика показывает, что среднестатистический россиянин сталкивается с простудами приблизительно один-два раза в год, а с гриппом — не чаще одного раза в два года. Но существуют люди, которые как будто бы притягивают к себе разные простудные заболевания и вирусы, и гораздо сложнее увидеть их здоровыми, чем узнать о том, что они снова чем-то болеют. Это один из самых явных признаков слабой иммунной системы, как и длительное время сохраняющаяся повышенная температура. Если вы замечаете, что стали простужаться слишком часто, то обратитесь к специалисту для того, чтобы пройти через проверку.

Слишком долгое заживление ран. Все мы время от времени получаем те или иные травмы или повреждения вроде синяков и царапин. Как правило, они затягиваются за считанные дни, но если вы заметили, что какие-либо синяки и порезы очень долго не заживают, то это может свидетельствовать об ослабленной иммунной системе. Ещё один повод для того, чтобы посетить врача и сдать все необходимые анализы.

Проблемы с желудком. Частая диарея и тому подобные кишечные расстройства, с которыми вы раньше не сталкивались с такой периодичностью, могут говорить о слабой иммунной системе. Об этом же свидетельствуют инфекции мочевыводящих путей и повышенная чувствительность десен. Конечно, все названные выше расстройства возникают и у людей, обладающих крепким иммунитетом, но речь идет о том, как часто вы стали с ними сталкиваться и как долго они продолжаются. Вообще продолжительность болезни многое сообщает о том, насколько крепкой является иммунная система. У людей со здоровым иммунитетом выздоровление наступает гораздо быстрее.

Проблемы с кожей. Не стоит считать появление красных пятнышек или сыпи на коже, а также длительное ощущение зуда чем-то несерьезным. Вполне возможно, что речь идет о грибковой инфекции. Чем чаще вы подвергаетесь атакам подобного рода инфекций, тем убедительней это свидетельствует о проблемах с иммунитетом. В нормальном организме иммунные клетки, как правило, успешно отражают нападение грибков в подавляющем большинстве случаев.

Усиление аллергии. Если вы заметили, что количество и выраженность ваших аллергических реакций выросли, то самое время проверить иммунную систему. Впрочем, само по себе наличие аллергии совсем не говорит о проблемах с иммунитетом. В некоторых случаях это является признаком гиперактивности иммунной системы или гиперчувствительности организма, ведь само проявление аллергии – следствие работы иммунной системы, которая проявляет себя слишком жестко. Аутоиммунные заболевания, к слову, также объясняются избыточной реактивностью иммунной системы. Как уже рассказывал Sobesednik.ru, недавно к числу этих недугов впервые отнесли болезнь Паркинсона.