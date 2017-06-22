Сбой иммунитета способен вызвать болезнь Паркинсона

Американские ученые пришли к выводу о том, что болезнь Паркинсона является аутоиммунным заболеванием.

Исследователи из Колумбийского университета получили первые доказательства связи неизлечимого нейродегенеративного заболевания с нарушениями иммунитета, при которых происходят поражения клеток организма. Если какая-либо болезнь вызывается избыточной активностью иммунной системы человека, то ее относят к разряду аутоиммунных.

Примечательно, что включить болезнь Паркинсона в разряд аутоиммунных впервые попробовали ещё 100 лет назад, но до последнего момента не было получено никаких доказательств этой связи. Теперь же ученые выяснили, что два фрагмента белка альфа-синуклеина, которые скапливаются в мозге у жертв паркинсонизма, способны активировать иммунные Т-клетки, вызывающее аутоиммунные нарушения.