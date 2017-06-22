Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:03, 22 Июня 2017 Версия для печати

Мыло против бактерий оказалось опасным для здоровья человека

Антибактериальные вещества, содержащие триклозан, представляют опасность для здоровья человека.

Под так называемым «Флорентийским заявлением», в котором сообщается о твёрдо доказанном вреде для здоровья продуктов с содержанием триклозана и триклокарбана, поставили свои подписи 200 ученых из разных стран мира. Они призывают резко ограничить выпуск подобной продукции для того, чтобы защитить здоровье людей, особенно детей и пожилых.

Отметим, что еще в 2016 году Управление по санитарному контролю пищевых продуктов и медикаментов США запретило продажу антисептических средств с триклозаном, однако во «Флорентийском заявлении» говорится о том, что этих мер недостаточно. Cегодня триклозан можно встретить не только в мыле, но и в большом количестве гигиенических, потребительских и строительных продуктов, число которых превышает 2 000 наименований.

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