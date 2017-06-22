Кофе по утрам не способен зарядить организм энергией и бодростью

Диетологи из Австралии опровергли популярное представление о кофе как об идеальном утреннем напитке.

Миллионы людей начинают свой день с чашки горячего кофе, так как считается, что с утра кофеин обеспечивает нас зарядом бодрости. Однако ученый из Австралии Синди Коэн убеждена, что для желающих взбодриться с раннего утра кофе совершенно не подходит, поскольку утром в организме человека отмечается повышенный уровень гормона стресса кортизола. Кортизол существенно уменьшает эффект кофеина, не давая ему заряжать организм энергией.

По мнению диетолога, подходящим временем для употребления кофе является промежуток с 10 утра до полудня, когда показатели кортизола падают. Наиболее идеально кофе воздействует на организм где-нибудь в обед, а во второй половине дня его лучше заменить травяным чаем.