Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:13, 22 Июня 2017 Версия для печати

Кофе по утрам не способен зарядить организм энергией и бодростью

Диетологи из Австралии опровергли популярное представление о кофе как об идеальном утреннем напитке.

Миллионы людей начинают свой день с чашки горячего кофе, так как считается, что с утра кофеин обеспечивает нас зарядом бодрости. Однако ученый из Австралии Синди Коэн убеждена, что для желающих взбодриться с раннего утра кофе совершенно не подходит, поскольку утром в организме человека отмечается повышенный уровень гормона стресса кортизола. Кортизол существенно уменьшает эффект кофеина, не давая ему заряжать организм энергией.

По мнению диетолога, подходящим временем для употребления кофе является промежуток с 10 утра до полудня, когда показатели кортизола падают. Наиболее идеально кофе воздействует на организм где-нибудь в обед, а во второй половине дня его лучше заменить травяным чаем.

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Владимиров Алексей

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