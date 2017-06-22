Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:27, 22 Июня 2017 Версия для печати

Исследования генома не помогут в лечении тяжелых болезней

Вполне возможно, что наука впустую потратила многие годы на изучение различных геномных ассоциаций.

Поиск тех или иных вариаций генов в организме миллионов людей, по мнению ряда ученых, даст ценную информацию о природе развития целого ряда заболеваний вроде ревматоидного артрита и шизофрении. Однако генетики из Стэнфордского университета выяснили, что огромное множество уже установленных генетических вариаций слабо влияет на развитие болезней.

По мнению ученых, выявление этих вариации почти не способно помочь в поиске новых средств лечения тяжелых болезней. И вместо расходов на масштабные исследования генома ученым следует начать поиск мутаций, которые напрямую вызывают те или иные болезни.

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Владимиров Алексей

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