Грудное вкармливание дает защиту от инсультов и болезней сердца

Грудное вскармливание защищает маму от инсультов и опасных болезней сердца, как показало исследование.

Ученые из Китайской академии медицинских наук и британского Оксфордского университета выяснили, что практика грудного вскармливания полезна не только для малышей. Материнскому организму кормление грудью обеспечивает профилактику болезней сердца и инсультов, причем чем дольше женщина практикует грудное вскармливание, тем выше защита.

В частности, кормление грудью помогает женщине ускорить процесс метаболизма, то есть сжигания лишнего жира, который был накоплен в период беременности для помощи во внутриутробном развитии будущему малышу. У кормящих грудью лишний жир быстрее исчезает из-под кожи, что благотворно воздействует и на другие аспекты их здоровья.