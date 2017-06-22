Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:45, 22 Июня 2017 Версия для печати

Грудное вкармливание дает защиту от инсультов и болезней сердца

Грудное вскармливание защищает маму от инсультов и опасных болезней сердца, как показало исследование.

Ученые из Китайской академии медицинских наук и британского Оксфордского университета выяснили, что практика грудного вскармливания полезна не только для малышей. Материнскому организму кормление грудью обеспечивает профилактику болезней сердца и инсультов, причем чем дольше женщина практикует грудное вскармливание, тем выше защита.

В частности, кормление грудью помогает женщине ускорить процесс метаболизма, то есть сжигания лишнего жира, который был накоплен в период беременности для помощи во внутриутробном развитии будущему малышу. У кормящих грудью лишний жир быстрее исчезает из-под кожи, что благотворно воздействует и на другие аспекты их здоровья.

читайте также:Грудное вскармливание идет на пользу здоровью матери и ее ребенка
Самые популярные мифы о грудном вскармливании
От опущения бюста до нарушений сна младенца — эксперты разоблачили наиболее популярные мифы о грудном вскармливании »

читайте также:Молоко матери защищает недоношенных детей от тяжелой болезни зрения
Грудное вскармливание защищает недоношенных от потери зрения
Исследователи из США установили, что грудное вскармливание снижает риск серьезной болезни глаз младенцев »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»
Патриотизм важнее знаний, или Назад в пещеру
17:16, 22 Июня 2017
Обозреватель Sobesednik.ru — о странном указании Путина: любовь к Родине — на первом месте, знания — на втором
»