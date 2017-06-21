Рожденных в июне ждет артрит, а октябрьских – атеросклероз

Месяц рождения может влиять на характер будущих заболеваний человека, как показало исследование.

Ученые из Университета Аликанте в Испании выяснили, что существует зависимость между месяцем рождения и повышенным риском развития тех или иных болезней. В частности, рожденные в июне и декабре люди чаще остальных страдают от остеоартрита, а у появившихся на свет в апреле реже встречаются боли в спине.

Наконец, у родившихся в июне нередко наблюдается недержание, а у появившихся на свет в октябре — повышенный уровень холестерина. Но к астрологии это не имеет отношения, ведь время рождения является индикатором влияния самых разных факторов, включая солнечную радиацию, уровень витамина D, температуру воздуха, сезонные вирусы и аллергии в организме матери и будущего ребёнка.