Ранняя потеря волос чаще грозит низкорослым мужчинам

Исследователям из Германии удалось вплотную подобраться к генетической разгадке мужского облысения.

Раннее облысение у мужчин вызывается наследственностью, как уже давно установлено наукой. Однако до последнего времени не было ясно, какие именно гены провоцируют выпадение волос.

Исследователи из Университета Бонна в ходе экспериментов с участием более 20 000 добровольцев определили, что ген, отвечающий за рост человека, также провоцирует и раннее облысение. Именно поэтому мужчины низкого роста значительно чаще сталкиваются с выпадением волос в молодом возрасте по сравнению с высокорослыми.