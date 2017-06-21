Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:19, 21 Июня 2017 Версия для печати

Ранняя потеря волос чаще грозит низкорослым мужчинам

Исследователям из Германии удалось вплотную подобраться к генетической разгадке мужского облысения.

Раннее облысение у мужчин вызывается наследственностью, как уже давно установлено наукой. Однако до последнего времени не было ясно, какие именно гены провоцируют выпадение волос.

Исследователи из Университета Бонна в ходе экспериментов с участием более 20 000 добровольцев определили, что ген, отвечающий за рост человека, также провоцирует и раннее облысение. Именно поэтому мужчины низкого роста значительно чаще сталкиваются с выпадением волос в молодом возрасте по сравнению с высокорослыми.

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Наука
Владимиров Алексей

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