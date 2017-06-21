Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:35, 21 Июня 2017 Версия для печати

Интеллект ребенка может зависеть от возраста его отца

Исследователи установили, что дети от возрастных отцов чаще становятся вундеркиндами.

Ученые из Великобритании и США выяснили, что возрастные отцы гораздо чаще имеют детей, отличающихся отличной успеваемостью в школах, чем более молодые папы. Такие дети получают самые высокие оценки по научным и технологическим дисциплинам, демонстрируя очень высокий уровень интеллектуального развития.

По мнению исследователей, интеллект этих детей позволяет им чаще становиться вундеркиндами, при этом они бывают больше сосредоточены на личных, а не общественных интересах. Наблюдения показали, что дети возрастных отцов не прислушиваются к мнению окружающих о себе, отличаясь независимостью в суждениях и оценках.

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