Эксперты запретили утолять жажду в жару пивом и газировкой

Международная группа экспертов назвала напитки, которыми рекомендуется утолять жажду в жаркую погоду.

В число этих напитков вошли холодный чай без сахара, квас домашнего приготовления, компоты на основе ягод, домашний лимонад, натуральный йогурт, кефир и ряженка. Первое место в рейтинге данных напитков занимает самая обычная чистая вода, которую можно охладить в случае необходимости.

При этом ученые категорически не рекомендуют утолять жажду в жару сладкой газировкой, соками из пакетов, молочными коктейлями и холодным пивом. Во всех этих напитках высоко содержание сахара, из-за которого жажда через некоторое время еще больше усилится.