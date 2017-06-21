Депутаты взялись за "ненужные прокладки" в системе ОМС

В Госдуме замахнулись на «кормушку страховщиков». Детали реформы бесплатной медицины по ОМС выяснял Sobesednik.ru.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов внес законопроект, согласно которому страховые медицинские организации исключаются из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В пояснительной записке к законопроекту автор говорит о том, что на сегодняшний день функцией страховщиков является посредничество между государством и госучреждениями здравоохранения. Но ровно такая же обязанность есть и у территориальных фондов ОМС.

Также депутат напоминает: хотя у страховых организаций и имеются полномочия защищать права застрахованных, сделать они этого не смогут из-за явного конфликта интересов: пациентам нужна помощь, причем больше и лучше, а страховщику нужно поменьше расходов.

— Когда мы приходим в поликлинику, у нас спрашивают полис, — поясняет г-н Тумусов. — Мы предъявляем, нам «оказывают медицинские услуги», за каждую из которых врач потом получает деньги. Деньги приходят из Фонда ОМС, куда поступают из бюджета, а там они, в свою очередь, оказываются из наших налогов. Где место для страховщиков в этой схеме? Между государством и отделениями фонда ОМС зачем-то встроена дополнительная ступень: компании просто получают деньги за посреднические услуги, от которых элементарно отказаться.

Отказ, по мнению депутата, позволит сэкономить порядка 54 млрд рублей в год: именно столько, по данным Счетной палаты, было потрачено на страховые компании с 2014 по 2015 год. Кстати, ранее Счетная палата выступала с той же идеей, что и сейчас Тумусов. Но как-то не заладилось.

— По сути эти компании давным-давно выродились в самую обычную прокладку, ненужного посредника, просто пропускающего через свое сито наши деньги, а «осадок» забирающего себе, — уверен депутат. — Собственно, эту прокладку я и предлагаю отменить. Для пациентов ничего не изменится, для бюджета наступит экономия, а эффективность госуправления повысится.

Для этого, однако, придется преодолевать лобби страховщиков, что, если судить по неудавшейся попытке Счетной палаты, дело непростое. Это признает и сам Тумусов.

Идею депутата одобрил и президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. По его мнению, эти страховые медицинские организации «мешают государству эффективно управлять его же государственными учреждениями» и создают в здравоохранении лишний хаос.

Несколькими днями ранее Федот Тумусов также внес законопроект, предлагающий разгараничить частные и государственные клиники — чтобы последние оказывали медуслуги исключительно за счет бюджета и ОМС, а первые полагались только на себя и не получали господдержку.